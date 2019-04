Asuminen

Taksikuski Jorma paljastaa hämmentävän kysymyksen, johon hän saa vastata kerta toisensa jälkeen

Taksimatkailijoiden erikoinen kysymys

Vanhempien oudot kysymykset





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiakas oli auttamattomasti myöhässä

Ikkunapaikka lennolta oudoin kriteerein





Vastike tuli yllätyksenä





Mummo ja väärä numero

Uuvuttavat ajan vaihtajat





Vedenkestävä laukku

Rouvan kokkauskysymykset hämmensivät

Asiakaspalvelutyö edellyttää kärsivällisyyttä, hyviä ihmissuhdetaitoja ja joskus myös huumorintajua.Kerroimme tällä viikolla asiakaspalvelijoiden kohtaamista tilanteista, joissa huumorintajulle on ollut tarvetta.Keskustelu jatkui vilkkaana myös artikkelin kommenttiketjussa. Nyt on Ilta-Sanomien lukijoiden vuoro kertoa asiakaspalvelutilanteista, jotka ovat jääneet mieleen, kuten eräs kommentoineista sanoi: ikuisiksi ajoiksi.– Minulta ovat asiakkaat kysyneet lukemattomia kertoja taksini kyydissä, että mitä teen työkseni, Jorma kertoo.– Pari kertaa on kysytty, voiko kassatiskillä vaihtaa vauvan vaipan. No mitä luulet? Faithlost kirjoittaa.– Kollega pääsi selittämään asiakkaaksi pyrkivälle, että vakuutusta ei voi ottaa vahingolle, joka on jo tapahtunut. Asiakkaalla ei ollut varaa korjata tuhansien eurojen vahinkoa, mutta hän sanoi kyllä pystyvänsä maksamaan vakuutusmaksut.– Lentovarausta tehdessä asiakas halusi sellaisen paikan, josta saa ikkunan auki. Kuvittelin hänen tarkoittavan ikkunan kaihdinta, mutta ei: hän halusi paikan, josta saa ikkunan auki. Koneessa on kuulemma aina niin tunkkainen ilma ja hän halusi raitista ilmaa. Ei auttanut, vaikka selitin miksi matkustajakoneista ei saa ikkunaa auki. Kilpailijan koneesta kun kuulemma ainakin saa, JannaS kirjoittaa.– Eräs nuori 18-vuotias mies osti asunnon. Parin kuukauden päästä lähetin maksukehotuksen maksamattomista vastikkeista. Nuori mies soitti ihmeissään, että hän on kyllä asunnon maksanut kokonaan jo kaupanteossa. Hän kuvitteli, että kun on maksanut asunnon, ei koskaan enää tarvitse maksaa mitään, että se on siinä, Asiakaspalvelu-nimimerkki kertoo.– Päivystyspuhelin soi ja mummo Itä-Suomesta valitti, että huoneiston lämmityspatterit ovat kylmiä. Selitin, että tämä on IT-firma Länsi-Suomessa ja että mummo on soittanut väärään numeroon. Siihen mummo vastasi, että hän kyllä soitti oikeaan numeroon, mutta minä vastasin väärästä numerosta, Asiakaspalvelija kirjoittaa.– Alallani jossa työskentelen, isoin ongelma on ihmisten aikojen säätäminen. Sellaisia ”olen nukkunut vähän huonosti, voidaanko perua tämän illan aikani, mutta voisin kyllä tulla lauantaina kello 09” -tyyppisiä ihme säätäjiä on valitettavasti paljon, kosmetologi kertoo.– Asiakas osti juhliin iltalaukun ja kyseli mitä kummallisimpia asioita, kuten vedenpitävyyttä ja muuta. Kerroin kaikki tiedot rauhallisesti hermoja menettämättä.Hän palasi viikonlopun jälkeen maanantaina tuohtuneena, että haluaa rahat takaisin laukusta. Sanoin ettei meillä ole vaihto- tai palautusoikeutta, koska se on meidän linjamme. Olemme pieni yritys ja myymme poistoeriä.Hän sanoi, että valittaa asiasta eteenpäin, koska hänelle oli myyty laukku, joka ei kestänyt punaviiniä, nimimerkillä Ei unohdu koskaan kirjoittanut kertoo.– Kaupan palvelutiskille tuli tyylikäs rouva, joka kertoi, että hän haluaa kokata kouluikäisille lapsilleen ensimmäistä kertaa elämässään. Hän halusi ostaa valmista muusia sekä lihapullia, ja kyseli valmistusohjetta. Kerroin että kätevintä on lämmittää ne mikrossa. Rouva kysyi, että onko se mikro sellainen pieni valkoinen laatikko keittiössä. Ja kuinka monta tuntia niitä siellä lämmitetään. Opastin mikä mikro on ja kuinka sitä käytetään. Rouva lähti kotiin kokkailemaan, ja minä jäin hämmentyneenä palvelemaan seuraavaa asiakasta, Myyjä muistelee.