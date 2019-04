Asuminen

Tätä yksinkertaisempaa siivousvinkkiä et löydä – mikro puhdistuu hetkessä

Tee näin:

Mittaa mikron kestävään astiaan puoli kupillista vettä. Leikkaa kokonainen sitruuna puoliksi ja purista sitruunanvesi astiaan. Voit käyttää myös ruokailusta yli jääneitä sitruunanpaloja. Kun olet puristanut sitruunaveden, laita puristetut sitruunanpalat astiaan. Laita mikro päälle maksimiteholle ja anna sitruunoiden olla mikrossa kolme minuuttia. Kun lämmitys on loppunut, odota vielä kolme minuuttia, ennen kuin avaat mikron oven. Avaa mikro ja ota kulho pois. Putsaa mikro siivousliinalla. Jos mikrossa on vaikeasti poistettavia tahroja, kasta siivousliina sitruunaveteen ja rapsuta lika kostutetulla liinalla.





Käytä sitruunaa myös näin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siivoaminen ei aina vaadi tuntikausien puuhastelua.Parhaimmillaan kodin kinkkiset siivousrastit hoituvat muun puuhailun ohella – vaikkapa ruokailun yhteydessä.Yksi keittiön vaivattomimmin siivottavista on mikro, jonka voi putsata ruokailusta yli jääneillä sitruunanpaloilla.Sitruunan teho siivoamisessa on tunnettu jo isoäitiemme aikaan.Olemme aiemmin kertoneet, että vanha kansa on käyttänyt sitruunaa apuna lian ja hajujen poistossa muun muassa muovi-, kupari-, messinki- ja teräspinnoista. Sitruuna sopii myös pesuhuoneen saippuajälkien siivoamiseen sekä keraamisen lieden tahrojen poistoon.Siivousohje on sama kuin mikron siivoamisessa: sitruuna halkaistaan, sillä käydään pinnat läpi ja lopuksi alue käydään läpi siivousliinalla.