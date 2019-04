Asuminen

Jenni meinasi laittaa perintöruukkunsa kirpputorille 50 sentillä – esine osoittautui 600 euron aarteeksi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuriositeetti on keräilijöiden mieleen





Myytiin 600 eurolla

mailto:maarit.rasi@is.fi