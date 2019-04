Asuminen

Tunnistatko kuvan bakteeripesät? Nämä ovat julkisten paikkojen pahimmat likapommit, joihin törmäät päivittäin

Pysy terveenä työpaikalla – tiedosta nämä bakteeripesät!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ruokakauppa vilisee pöpöjä

Lisää käsidesiä käteisen nostamisen jälkeen!



Tarkkana myös kuntosalilla

Vältä liukuportaiden kahvoja!



Käsien pesulle ennen ravintolaruokailua

Meikkiosastot likapommit





Pöpöt vaanivat vessassa

Muista käsihygienia julkisessa liikenteessä



Autoilija, pese kädet tankkauksen jälkeen!





https://www.foxnews.com/food-drink/these-are-the-dirtiest-places-in-every-supermarket

https://careers.workopolis.com/advice/8-dirtiest-places-office/