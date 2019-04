”10 000 eurolla saa jo kolme tai neljä huonetta keittiöllä” – Näitä asuntoja suomalaiset himoitsevat juuri nyt Virossa

Asuminen

”10 000 eurolla saa jo kolme tai neljä huonetta keittiöllä” – Näitä asuntoja suomalaiset himoitsevat juuri nyt

Virolaiset kalusteet eivät kelpaa suomalaisille

Tallinnan keskustan uudet talot houkuttelevat

Tämä syrjäisempi kohde kiinnostaa tällä hetkellä suomalaisia