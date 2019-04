3 + 3 asiantuntijan vinkkiä, joilla pääset eroon isosta viikkosiivouksesta – näin koti pysyy puhtaana pienellä vaivalla

Asuminen

3 + 3 asiantuntijan vinkkiä, joilla pääset eroon isosta viikkosiivouksesta – näin koti pysyy puhtaana pienellä

Siivoa joka päivä vartin verran:

Palauta tavarat käytön jälkeen paikoilleen. Helpoimmalla pääsee eikä kaaos riistäydy käsistä, kun opettelee laittamaan tavarat paikoilleen heti käytön jälkeen ja luopuu ylimääräisistä koriste-esineistä. Kun kaikille tavaroille on oma selkeä paikkansa, koti pysyy järjestyksessä. Tuuleta asuntoa, mikäli kodissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Pidä huolta, että eteinen, keittiö ja vessa pysyvät siisteinä. Puhdista keittiö heti ruuanlaiton jälkeen. Pyyhi tasot ja laita tiskit tiskikoneeseen. Imuroi tai lakaise eteisestä hiekka ja roskat pois. Vessassa huolehdi, että pönttö ja lavuaari pysyvät puhtaina käytön jälkeen.

Pyyhi pölyt. Kerran viikossa kannattaa pyyhkiä hyllyjen ja esineiden pinnoille kertynyt pöly ja sen jälkeen voi imuroida lattian. Muista käydä läpi myös sohvan ja sängyn aluset, jotka ovat otollisia paikkoja pölypalleroille. Jos olet kova laittamaan ruokaa tai asunnossa on paljon lemmikkieläimiä, voi olla tarpeen pyyhkiä lattia kerran viikossa. Tällöin järjestys on: ensin imuroidaan, sitten pyyhitään pölyt ja lopuksi pyyhitään lattia nihkeällä liinalla, koska imurointi nostaa pölyä ilmaan ja takaisin pinnoille. Vessanpönttöön kertynyt kalkkisaostuma on hyvä puhdistaa kunnolla ainakin kerran viikossa. Koska uloste on rasvapitoista, myös pinttymiä tulee helposti.

