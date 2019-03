22-vuotias Iida asuu 3 000 euron pakettiautossa turkulaisella parkkipaikalla: ”Tavallaan neliöitä on rajattomasti”

Asuminen

22-vuotias Iida asuu 3 000 euron pakettiautossa turkulaisella parkkipaikalla: ”Tavallaan neliöitä on rajattoma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sitä halvempaa, mitä kauemmin pakussa asuu

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/iida-22-asuu-pakettiautossa-turkulaisella-parkkipaikalla-kylmyys?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset