Asuminen

Vuokralaiset jättävät jälkeensä yhä törkyisempiä asuntoja: ”Todellisia pommeja tulee vastaan”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huonekalujen hylkääminen harmittaa

Korvaukset ovat lisääntyneet

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/suomalaisten-koteja-siivonnut-milja-liina-29-tormasi-tyossaan

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/himosiivooja-satu-maria-ravelinin-34-kotona-ei-ole-yhtaan-rattia-kuivaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/5-kodin-paikkaa-joita-moni-ei-tajua-siivota-osa-uusista-asunnoista-huonossa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/huutokauppakeisarin-apumies-markku-erittelee-2-kodin-perustaitoa-jotka-ovat