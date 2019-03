Nettikirppisten huijatuimmat tavarat – älä haksahda näihin ansoihin

Muista myös nämä turvallisuusvinkit

1. Tarkista myyjän antamat tiedot



Myyjän antamat tiedot voi tarkistaa esimerkiksi hakukoneella.



– Onko samalla puhelinnumerolla muita ilmoituksia eri henkilöllisyyksillä? Muista, että esimerkiksi Facebook-profiili, jossa on muutama kuva, ei vielä tarkoita että henkilö on se, joka väittää olevansa, Ville Kiviniemi kertoo.



Nettikirpputorilla voi olla myös käytössä erilaisia tunnistautumisen tapoja, jotka lisäävät luotettavuutta. Luottamus lisääntyy, jos molemmat kaupankäynnin osapuolet ovat rekisteröityneitä käyttäjiä. Tunnistautuminen voidaan vahvistaa esimerkiksi pankkitunnusten avulla.



2. Tarkista kuvat Googlen käänteisellä kuvahaulla



– Ilmaisella Googlen käänteisellä kuvahaulla voi tarkistaa, löytyykö myynti-ilmoituksen kuvia muualta netistä. Usein kuvat tuotteista, joita myyjällä ei ole, on kopioitu netistä, Kiviniemi muistuttaa.



3. Älä maksa etukäteen



– Suosittelemme tekemään kaupat aina kasvotusten julkisella paikalla mikäli mahdollista. Suurta määrää käteistä ei kannata kantaa mukana. Emme myöskään suosittele, että ostaja siirtää rahaa myyjän tilille ennen kuin hän on nähnyt ja tarkistanut myytävänä olevan tuotteen ja sen kunnon, Torin Henna Onkalo kertoo.



Myös Ville Kiviniemi muistuttaa, ettei maksua kannata suorittaa etukäteen eikä ainakaan ulkomaiselle pankkitilille.



– Myös pyyntöön käyttää ulkomaista maksu- tai pikasiirtopalvelua tulee suhtautua varauksella.



4. Pyydä kuva tuotteesta



– Etäkaupassa myyjää voi pyytää ottamaan tuotteesta kuvan, jonka vieressä näkyy paperilapulla myyjän nimi sekä päivämäärä tai kyseisen päivän lehti, jolloin voi varmistaa että kyseinen tuote on oikeasti olemassa ja myyjän hallussa, Onkalo vinkkaa.