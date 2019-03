Asuminen

Siivousguru Marie Kondon 4 rutiinia, joiden avulla koti pysyy aina siistinä

1. Vaihda kengät sisäjalkineisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Käsilaukut kuntoon





3. Jääkaapissakin järjestellään

4. Pesuaineet lavuaarin alle