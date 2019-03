Asuminen

Terttu keksi ratkaisun kylppärin siivouspulmaan – likaantuvat kaakelit saivat kyytiä remontissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin muutos

Asiantuntija kommentoi





Seinäremontin työvaiheet olivat seuraavat:

Levitetetään kosteusulku koko seinäpinnalle (Mäkelä käytti Luja-merkkiä).

Kiinnitetään lasikuitutapetti kostean tilan liimalla (esimerkiksi Ässätex-lasikuitutapetti).

Levitetään kosteusulkua lasikuitutapettiin niin, että kaikki huokoiset pinnat täyttyvät.

Maalataan pintamaalilla haluttuun sävyyn kahteen kertaan.

Noudatetaan valmistajan tiivistys-/kuivumisaikoja.