Asuminen

Sari teki 80-luvun asunnolle täydellisen muodonmuutoksen – todellinen vau-efekti löytyy kylpyhuoneesta

Alakerta uudistui täysin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Trendikäs avokeittiö toi avaruutta

















Höyrysuihku pinkissä valossa









Kylpyhuoneremontti kallein