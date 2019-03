Asuminen

Tuulan kikka estää ruuan roiskumisen koko uuniin – varo isointa virhettä, jonka voit tehdä uunin pesussa

Pelti tai leivinpaperi alle ensi hätään

Mäntysuopa on kelpo kaveri

Uunin putsaus Marttojen tapaan

Pyyhi uunin pohja ja seinät kostealla sienipyyhkeellä tai mikrokuituliinalla. Mieto käsiastianpesuliuos irrottaa rasvalian. Kokeile mäntysuopaliuosta. Levitä mäntysuopaliuosta tahrojen pinnalle. Kuumenna uuni +50 asteeseen. Kun uuni on hetken jäähtynyt, harjaa pehmeällä harjalla ja pyyhi veteen kostutetulla liinalla. Kokeile ruokasoodasta (2 rkl), suolasta (2 rkl) ja kuumasta vedestä (noin 2 rkl) tehtyä tahnaa. Joskus tarvitaan uuninpuhdistusainetta ja liotusta. Pinnat vaativat huuhtelemista pesun jälkeen. Uuninpuhdistusaineet ovat vahvasti emäksisiä (pH yli 11), joten noudata ehdottomasti käyttöohjeita.