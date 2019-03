Asuminen

Suurin siivousvirhe, joka ajaa asuntosi kaaokseen – niin yksinkertainen, niin helppo sortua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Älä odota liian kauan





Tee nämä asiat päivittäin:

Petaa sänky. Tyhjennä aamulla tiskikone. Asutko yksin? Pyykkikoneen täyttäminen parina päivänä riittää. Perheellisen kannattaa ottaa pyykkääminen osaksi jokapäiväistä elämää. Suosi säilytyskoreja, joita voit sijoitella ympäri kotia. Laita vaatteet heti paikoilleen, kun olet käyttänyt niitä, vältät näin kasat. Siivoa ohi kulkiessasi, minimoit sotkut helposti. Siivoa keittiö ennen nukkumaanmenoa. Kattiloiden siivoaminen on aina seuraavana päivänä hankalampaa ja hajut ikäviä.