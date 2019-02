Asuminen

Tiesitkö, että astianpesukone pitäisi pestä kerran kuukaudessa? Näin sen teet

Käytä pesuainetta tai sitruunahappoa





https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/kodinkoneet/astianpesukoneen-valinta-kaytto-ja-hoito/