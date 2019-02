Verhoviritelmän takaa paljastunut näky sai pokan pettämään totaalisesti – nämä asuntonäytöt jäivät mieleen

Asuminen

Viime viikolla vuokra-asuntojen välittäjät kertoivat Ilta-Sanomille, minkälaisia tapauksia vuokra-asuntonäytöissä oli heidän uransa varrella tapahtunut.Asuntonäytöissä oli muun muassa jääty jumiin vessaan ja turvalukkojen taakse. Yhdessä näytössä naapuri oli hermostunut niin, että paikalle oli kutsuttu poliisit.Nyt on Ilta-Sanomien lukijoiden vuoro kertoa, minkälaisia muistoja asuntonäyttöihin liittyy.Nimimerkillä Ajanhammas kirjoittanut kertoo, että hän etsi 2000-luvun alussa vuokra-asuntoa Lahdesta. Kutsu esittelyyn tulikin, ja yllätys oli iloinen, kun esittelyn hoiti asunnon omistajan hemaiseva nelikymppinen sukulaisnainen.– Itse kolmekymppisenä ihailin häntä etäältä, kirjoittaja kertoo.Esittelytilanteessa asuntoa ei vuokrattu, mutta pian esittelijä soitti perään.– Hän kysyi, haluanko asunnon, koska kiltti hoitajatyttö oli perunut vuokrauksen. En halunnut, mutta rohkaistuin puhelimessa kysymään naista seurakseni teatteriin. Seurasi kysymys ”häh, mitä sä kysyit?”, hetken hiljaisuus ja vastaus ”joo”.Asuntoesittelystä poiki lyhyt suhde.– Hän oli niin hyvä kuin haaveilin, mutta loppuihan sekin ilo syksyn tullen, lukija kertoo.Helsingin hankala vuokra-asuntotilanne heijastuu joskus ylimitoitettuihin vuokrapyyntöihin suhteessa asunnon kuntoon.Todella kk -nimimerkillä kirjoittanut muistelee asuntonäyttöä Helsingin Punavuoressa. Tarjolla oli asunto, joka ei ollut edullinen, vaikka kunto oli melko vaatimaton.Kirjoittaja muistelee erityisen huvittuneena asunnon isomman huoneen puolella olevaa isokukkaista rullaverhoa, jonka takaa paljastui keittokomero. Keittokomero oli todellakin pelkkä komero, asuntonäytössä käynyt muistelee.– Välittäjä kiskaisi hyvin dramaattisesti verhon voimalla ylös sanoen: ”Ja tässä on tämä keittokomero.” Keittokomero oli tosiasiassa komero, jossa oli hyllyjä, joiden päältä löytyi yksipaikkainen keittolevy ja puinen x-mallinen astiankuivausteline ja vesihana. Purskahdin nauruun ja lähdin pois. Sinne jäi porukkaa ihan muina miehinä jatkamaan asunnon katselua. Ehkä joku senkin vuokrasi.Asunnon nappaaminen muiden hyvien vuokralaisten edestä voi toisinaan olla vaikeaa, jos samaa asuntoa havittelee useampi ihminen.Erässä näytössä vuokranantaja oli ratkaissut tilanteen pyytämällä vuokralaisia kirjoittamaan itsestään tarinan. Asuntonäyttöön 19-vuotiaan tyttärensä kanssa päätynyt nainen oli kovan kilpailun edessä, sillä näytössä oli 30 muutakin ihmistä. Kaiken lisäksi aikaa kirjoittamiseen oli vain muutama minuutti.– Mutta onneksi tytär ja minä omaamme hyvän kirjoittamisen taidot ja saimme aikaiseksi hauskan ja napakan tekstin, joka onneksi miellytti myös asunnon omistajaa. Tytär tuli valituksi. Vuokrasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa asunnon omistaja oli nauranut tyttärelle, että olipa likka keksinyt muista poikkeavan ja hauskan esittelytarinan itsestään, Satutäti-nimimerkki kirjoittaa.Nimimerkillä Class cat kirjoittanut kertoo etsineensä vuokra-asuntoa aikoinaan työharjoittelupaikkansa lähettyviltä. Lehdessä oli ilmoitus sopivasta asunnosta, jonka näyttöön nainen päätyi.– Olin kokematon, arka ja ujo. Näytössä oli keski-ikäinen mies, ei mikään ammattimainen esittelijä. Paikalla oli muutamia ihmisiä.Näytön aikana vuokranantajalta tuli kutsu katsomaan asuntoa uudemman kerran.– Kerroin työnantajalleni asiasta ja hän päätti tulla mukaan, koska epäili miestä ja ihmetteli, miksi esittely pidettiin vain minulle. Menimme esittelyyn yhdessä ja miehen naama venähti, Class cat kertoo.Asuntonäytöillä on tapana katsella asuntoa joka nurkasta. Liika on kuitenkin liikaa.Nimimerkillä Original kirjoittanut kertoo myyneensä kaksiotaan ja antaneen asunnon esittelyn miespuolisen välittäjän työksi.– Kun hän saapui paikalle, alkoi hän aukoa makuuhuoneen vaatekaappini ja näki kaikki pitsiset alusvaatteeni. En ymmärtänyt miten kaapin sisältö kuuluu asiaan, varsinkin kun välittäjällä oli niin ällöttävä ilme. Mietin, aukooko hän vaatekaappiani jokaiselle asunnon katselijalle.