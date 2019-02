Jesse, 22, löysi poliisin huutokaupasta laukun, joka sai vieressä istuvan miehen kohottamaan kulmiaan – kääri hetkessä 400 euron voitot

Asuminen

Jesse, 22, löysi poliisin huutokaupasta laukun, joka sai vieressä istuvan miehen kohottamaan kulmiaan – kääri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Päätin viheltää pelin poikki”





Näin tunnistat aidon laukun

Tapa tienata ylimääräistä