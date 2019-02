Saako paistinpannun pestä astianpesukoneessa? Vastaus ikuisuuskysymykseen

Paistinpannujen koko kasvanut

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on noin 2,7 miljoonaa vakituisesti asuttua asuntoa. Jos jokaisessa asunnossa on yksi paistinpannu ja osassa useampikin, on meillä kodeissa yhteensä arviolta noin kolme miljoonaa paistinpannua, S-ryhmä arvioi tiedotteessa.



Paistinpannujen koot ovat kasvaneet vuosi vuodelta.



– Suomalaiset ovat entistä enemmän suurempien paistinpannujen ystäviä. Halkaisijaltaan 28 senttimetrin pannujen kysyntä kasvaa nyt kovaa vauhtia. Kysynnän kasvu voi liittyä induktio-liesien yleistymiseen. Ne ovat nopeita ja kuluttavat vähemmän sähköä, Prisman valikoimapäällikkö Rauna Junnila kertoo.



Pannun koko liittyy toki myös siihen, mitä ruokaa ollaan milloinkin laittamassa.



Isolla paistinpannulla on ilman muuta näppärä paistaa vaikkapa kalaa, joka vaatii laakeamman tilan. Toisaalta aamiaiseksi yhden kananmunan paistaminen isolla pannulla voi tuntua turhalta. Pienen määrän paistamiseen pienellä pannulla liittyy myös energiankulutus. Mitä suurempi levy ja mitä suurempi pannu kuumennetaan, sitä enemmän siihen kuluu myös sähköä, S-ryhmä kertoo.