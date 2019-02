Asuminen

Hotellisiivooja paljastaa imurointivinkkinsä – tee päinvastoin kuin yleensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. He siivoavat ensin ylimääräiset tavarat alta pois





2. He suosivat mikrokuituliinoja

3. Imuroi ennen moppausta





4. Anna aineiden vaikuttaa

5. Siivousaineiden kunkku löytyy kaapistasi