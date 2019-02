Asuminen

Nyt lukijat avautuvat naapureista – nämä ovat oudoimmat tavat: ”Vajosin lattialle häpeissäni”

Kiikaroija yllätti

Naapurit osaavat olla ihania tai sitten totaalisen ärsyttäviä.Kerroimme Vauva.fi-palstalla käydystä keskustelusta, jossa ruodittiin naapureiden ärsyttävimpiä tapoja.Ja ärsyttäviä tapoja, niitä kyllä riittää.Jatkuva remontoiminen, laulu tai jopa kovaääninen vessapaperitelineen käyttö laittavat hermot kireälle.Ärsyttävät naapurityypit olivat tuttuja myös Ilta-Sanomien lukijoille.Nimimerkillä Wanhus-72 kirjoittanut muistelee aikoja, jolloin yläkerran naapurissa asui äänekäs, riitelevä pariskunta.– Ei ollut yksi tai kaksi kertaa, kun tulivat perjantaina tai lauantaina baarista kotiin, paiskoivat astiaston lattialle huutamisen kera ja harrastivat sitten sovintoseksiä kiljunnan kera useamman tunnin. Yleensä meno hiljeni joskus aamukuuden aikoihin. Mukava oli mennä lauantaiksi aamuvuoroon sellaista yön kuunneltuaan.Oi aikoja, oi aikoja -nimimerkillä kirjoittanut lähettää puolestaan terveiset yläkerran nuorelle kaverille, joka löysi jokin aika sitten daamin itselleen.– Alkuun nauratti, sitten ärsytti, sitten jo mietin että kuvaavatko pornoleffoja, koska naisen voihkinta oli kuitenkin niin teennäisen suureellista. Kun patterinpaukuttelu ei tehonnut, oli lopulta pakko ottaa yhteyttä isännöitsijään, koska en saanut enää nukuttua. Kävi ilmi, ettei moni muukaan.Aina äänet eivät johdu siitä, mistä voisi kuvitella.Nimimerkki Pellava kertoo asuneensa kerran hotellissa, jonka naapurihuoneesta kuului todella äänekästä keskustelua. Nainen tuntui huutavan niin kovaa kuin jaksoi.– Ihmettelimme, miksi mies ei ota ja lähde. Tämä ihmetyksen aihe selvisi myöhemmin kaupungilla: mies oli lähestulkoon kuuro.– Naapuri hermostui takavuosina kerta kaikkiaan, kun seinän takaa kuului kaiken aikaa puutyön ääniä. Kun isännöitsijä meni asuntoon, siellä oli puupaja täydessä käynnissä. Mies veisti puupatsaita myyntiin kotonaan, Puhdetyötaiteilija kirjoittaa.Ihmettelijä puolestaan kertoo nuoresta naapuristaan, jolla on tapana luukuttaa musiikkia täysillä kotonaan.– Eikä yhtään ajatella kuinka hyvin se kuuluu naapurille. Naapurissa voi asua vanhempia ihmisiä, jotka eivät jaksa kuunnella sitä rämpytystä.Joskus ärsyttävään, tai hieman erikoiseen käytökseen sortuu puolestaan itse. Nimimerkki Metehe muistelee häpeillen omaa tempaustaan.– Kiikaroin kerran, utelias kun olen ja vastapäisestä talosta kiikaroitiin takaisin. Ex tempore vilkutin, ennen kuin vajosin lattialle häpeissäni. Tuosta kiikaroijasta sen verran, että törmättiin pihalla ja hän pyysi kahville.Nimimerkki Espoon taikaa muistelee puolestaan muuttoaan uudelle paikkakunnalle. Ajatuksissa oli, että ihanan rauhallisessa paikassa olisi varmasti mukava kylähenki.Espoolaisnaapurin ensimmäiset sanat kertoivat asioiden todellisen laidan.– Ensimmäinen tervehdys oli "älkää v***u" tuoko lumianne meidän puolelle. Ensin naapuri kävi saksimassa pensaan pihaltamme, sitten toisen juopot pomppivat upouuden autonpellin pilalle. Puu kaatui naapurin puolelta heidän roskiksensa päälle, palomiehille sanoivat että puu on meidän. Pihamerkinnät varastettiin, roskikset löytyivät keskeltä tietä. Mutta, edelleen on hiljaista. Ja valvontakameroiden jälkeen myös rauhallista.