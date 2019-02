Vantaalle rakentuu asuintalo, jossa kaikki on karsittu – asunnoissa ei parveketta, saunaa, ei edes ovipostiluukkua

Asuminen

Vantaalle rakentuu asuintalo, jossa kaikki on karsittu – asunnoissa ei parveketta, saunaa, ei edes ovipostiluu





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskineliöhinta 4 283 euroa









Suomalainen asuminen muuttumassa?