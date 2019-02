Onko tässä Suomen siistein aterinlaatikko? Satu, 26, keksi keinon, jolla aterimet pysyvät epätodellisessa järjestyksessä

Asuminen

Onko tässä Suomen siistein aterinlaatikko? Satu, 26, keksi keinon, jolla aterimet pysyvät epätodellisessa järj

Katso ja totea itse lusikoiden, haarukoiden ja veitsien kaunis rivi Sadun kuvasta:





Satu Tuovisen aterinlaatikon järjestyksen ylläpitoa helpottavat ainakin seuraavat asiat:

Kirjanpitäjänä työskentelevä Satu asuu yksin kaksiossaan. Hän on siis ainoa aterinten käyttäjä – sekä niiden järjestyksessä pitäjä.

Satu rakastaa siistiä kotia.

Veitset, haarukat ja lusikat ovat kaikki samaa sarjaa, eikä niissä ole esimerkiksi paksunnettuja eikä pyöristettyjä varsia. Samanlaiset, kapeavartiset aterimet on helpompi pitää pystyssä.