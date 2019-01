Asuminen

Asiantuntija: Ihmiset eivät ymmärrä eräiden esineiden arvoa – löytyy suomalaiskodeista

Ala

on äärimmäisen kiinnostava ja nyt ollaan asiantuntijuuden kovassa ytimessä - Bukowskin tiloissa. Yhtiö on tunnettu arvotaiteen ja designin huutokaupoista. Yksi yhtiön asiantuntijoista on Anna Rosenius https://www.is.fi/haku/?query=anna+rosenius . Hän on erikoistunut designiin.Rosenius saa paljon yhteydenottoja, sillä hänen arvionsa esineiden hinnasta kiinnostaa. Mistä hän sen tietää?– Esineellä on kolme arvoa. Myyntiarvo, vakuutusarvo ja tunnearvo, jota ei voi hinnoitella. Huutokauppa-alalla lopullisen myyntihinnan määrittelee ostajien kiinnostus esineeseen, hän aloittaa.Sen jälkeen puhumme toteutuneista myyntihinnoista, vallalla olevista trendeistä ja esineiden kunnosta, sillä ne vaikuttavat hintaan. Sekä asiantuntijuudesta, joka on syntynyt niiden 15 vuoden aikana, kun hän on ollut alalla töissä. Näistä aineksista tieto hinnasta syntyy.Nyt nousussa ovat 1950–1960-lukujen tuotteet, koska niitä ostavat sekä sisustajat että keräilijät.– Tämä on puhdasta aaltoliikettä, Rosenius sanoo.

Netti on muuttanut huutokauppojenkin toimintaa. Nyt huutokauppaan voi osallistua mistä päin maailmaa vain, mikä on lisännyt kysyntää ja nostanut hintoja. Lisäksi ihmiset ovat aiempaa tietoisempia hinnoista.Mutta edelleen käy sitäkin, että asiakas tulee näyttämään tuotetta ja ilahtuu kovasti kuullessaan sen arvon. Rosenius neuvoo mielellään. Hän ei halua, että arvokas tuote myydään liian halvalla, koska omistaja ei tiedä sen arvoa.Onko olemassa joku tuoteryhmä, jonka arvoa ihmiset eivät vielä ymmärrä?– Sanoisin, että nyt kun on opittu katsomaan kattoon ja ymmärretty lamppujen arvo, seuraavaksi kannattaa opetella katsomaan lattiaan. Suomessa tehtiin 1920–1930-luvuilla funkkismattoja, jotka voivat olla hyvin arvokkaita. Myimme sellaisen juuri yli 4 000 eurolla.– Niitä ei ole dokumentoitu kovin hyvin ja se vaikeuttaa asiaa. Mutta niitä löytyy suomalaiskodeista.Keramiikan puolella Rut Bryk, Birger Kaipiainen ja Kyllikki Salmenhaara ovat kysyttyjä. Laseissa Tapio Wirkkala, Timo Sarpaneva ja Gunnel Nyman.Jos haluaa varautua tulevaan, kotiin kannattaa alkaa haalia esimerkiksi Sini Majurin, Kerttu Nurmisen, Markku Salon, Oiva Toikan ja Pauli Partasen lasitöitä.Juttu on julkaistu alun perin vuonna 2018 Ilta-Sanomien erikoisjulkaisussa Kotisi aarteet.