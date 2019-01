Asuminen

Tonin keittiön teema on sirkus ja olohuoneen avaruus: ”Peitän kaiken ruman”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









35 neliötä täynnä väriä

Sisustukseni ei todellakaan mene käytännöllisyys edellä.





Uusi ura alkoi kirpparilöydöstä