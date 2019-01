Asuminen

Tiesitkö, että tiskirätin hajuhaittoja voi vähentää oikeaoppisella huuhtelulla? Näin Martat sen tekevät

Jokaisen käyttökerran jälkeen liina huudellaan. Ensin liina huuhdellaan kuumalla vedellä ja sen jälkeen kylmällä vedellä, joka estää hajuhaittoja ja mikrobien kasvua. Sen jälkeen liina puristellaan kuivaksi hyvin ja laitetaan ilmavasti roikkumaan niin, että se kuivuu nopeasti. Jos liinan pakkauksessa mainitaan pesumahdollisuus, sen voi laittaa välillä pesukoneeseen. Useimmat liinat voi pestä. Useimmat liinat voi pestä myös astianpesukoneessa.