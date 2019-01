Asuminen

Uusi koti kaupungissa – Roosa muutti Lappeenrannasta vaaleaan ja viehkoon sinkkukotiin Helsinkiin

Vaaleaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Joulun alla





























ja viehkoa. Paljon kauniita esineitä.Roosa Kakkolan 45 neliön kokoisessa yksiössä kaikki tuntuu olevan tarkkaan harkittua. Ei uskoisi, että Roosalla on kotinsa kanssa menossa vasta tutustumisvaihe: hän muutti Lappeenrannasta Helsingin Arabianrantaan syksyllä.– Minulla on vielä vähän ikävä entistä asuntoani. Sain vaikuttaa sen remonttiinkin, koska asunto oli lähisukulaiseni omistama.Hän oli onnekas myös Helsingin-asuntoa hakiessaan.– Tämä paikka oli toivelistani kärjessä, ja koska asunto on eläkevakuutusyhtiön omistama, saan maalata seinätkin sillä ehdolla, että ne ovat valkoiset taas, kun muutan pois.Tähän mennessä haastavinta on ollut saada entiseen kotiin hankitut huonekalut toimimaan uudessa paikassa – nykyinen asunto on erimuotoinen kuin entinen.Huonekaluista monet ovat Roosan tuunaamia: nojatuolin hän verhoili kurssilla ja mummon vanha ruokailupöytä freesaantui, kun Roosa hioi pöydän ja sen väri vaihtui vaaleaksi.– Pöytä on tosi hyödyllinen myös kankaita leikatessani, kädentaitaja kiittelee.Roosa työskentelee päivisin mainostoimistossa mutta hän tekee myös pussukoita myyntiin.Roosan pussukkatehtaan on luontevinta toimia kotona. Päällepäin pussukkatehdas ei juuri näy. Kakkola on mestari piilottamaan varastojaan ja työtarvikkeitaan.– Ompelukone on tuossa isäni tekemässä lipastossa silloin, kun en tarvitse sitä, Roosa kertoo.Roosa vei laukkujaan ja pussukoitaan joulumarkkinoille. Uusia ideoitaan hän esittelee ystävänsäkanssa pitämässään Pientä kivaa -blogissa.– Hyvin harvoin teen mitään vain blogia varten, viimeksi pyöreän, eukalyptuksen oksin koristellun valokranssin parvekkeelleen askarrellut Roosa kertoo.Hänen luovuutensa ulottuu myös keittiön puolelle.– Olen myynyt juustokakkujani ravintolapäivien aikaan.Parvekkeestaan hän ei päässyt vielä täysillä nauttimaan, mutta futon-tyylinen sohva odottaa jo ensi kesää, kuka ties yöpymi­siäkin.Helsingin kanssa Roosalla meneillään kuherruskuukausi.– Pikkukaupunkiin verrattuna täällä on valtavasti kaikkea. Kaupunkiin tulee koko ajan uusia näyttelyjä, ravintoloita – enkä ole vielä ehtinyt käydä edes Oodissa, hän kertoo.