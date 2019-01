Asuminen

Sami Koski sisustaa kotiaan ruotsinlaivalta tuttuun tyyliin – liimasi jopa merinäköalan ikkunaan









”En luopuisi kotonani mistään laivatavarasta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Seuraavat hankinnat jo mielessä









Kaksi suosikkilaivaa