Asuminen

Yksi tapa pienentää sähkölaskuasi helposti – tee nämä muutokset kodin valaistukseen

Säästä valojen ohjauksella

Tee ainakin nämä:

Sammuta turhat valot, jos olet poissa huoneesta yli kymmenen minuuttia. Jos tarvitset tehokasta valoa pitkiä aikoja vaikkapa keittiössä, eteisessä tai varastossa, käytä loistelamppuja. Valojen ohjaus säästää rahaa. Ohjaa valojen palamista hämäräkytkimellä, liiketunnistimella ja ajastimella.