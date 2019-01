Kun unelmakoti tuli myytiin, Inga ja Juhani ajattelivat, että nyt tai ei koskaan – yli satavuotiaan kartanon kaikki pinnat menivät uusiksi

Asuminen

Kun unelmakoti tuli myytiin, Inga ja Juhani ajattelivat, että nyt tai ei koskaan – yli satavuotiaan kartanon k













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Entinen alkoholistien huoltokoti













Kohti alkuperäistä pohjapiirrustusta





























Navetasta talli