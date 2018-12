Asuminen

Uudenvuoden tinanvalanta jäi historiaan – näin ennustat helposti sokerin avulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Näin teet ”sokeritinaa”





Uudenvuoden tinojen valaminen jäi historiaan maaliskuussa 2018, kun EU kielsi lyijyn myynnin kuluttajakaupassa. Lyijy on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi. Tina on jopa 90-prosenttisesti lyijyä – ja ongelmajätettä.Kyseessä on pitkä perinne. Tinanvalanta, eli molybdomantia, oli maailmalla jo antiikin Rooman ennustajapappien eli auguurien käytössä. Suomessa perinne vakiintui 1800-luvulla.Vaikka tinanvalanta onkin mennyttä uudenvuodenperinnettä, niin ennustamista voi harjoittaa leikkimielisesti edelleen. Tinan vaihtoehdoiksi on esitetty mediassa etenkin sokeria ja mehiläisvahaa, jotka ovat ympäristön ja terveyden kannalta järkeviä valintoja.Sokerista ja mehiläisvahasta saa kuumentamalla ja veteen pudottamalla tulkittaviksi kelpaavia muotoja. Muodostuneet kappaleet ovat toki tinaa herkempiä.Mehiläisvahaa kuumentaessa on syytä huomioida se, että vaha sulaa jo noin 60 asteessa ja syttyy palamaan noin 200 asteessa. Mehiläisvahan leimahduspiste on näin ollen lähellä tavallisen tinan sulamispistettä.Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistutti vuosi sitten, että tuleen syttynyt mehiläisvaha sammutetaan tukahduttamalla, esimerkiksi kannen tai sammutuspeitteen avulla. Vaha on Tukesin mukaan turvallisinta sulattaa vesihauteessa.IS valmisti kotiennustajan käsiin sopivia kappaleita sokerista. Sokerista ennustaminen vaatii väistämättä nopeutta, sillä kappaleet eivät pysy koossa kuin hetken. Ympäristölle sokerista ei kuitenkaan ole haittaa.Kaada noin desilitra sokeria pannulle tai kattilaan ja kuumenna se läpikuultavaksi massaksi. Hämmennä jatkuvasti, jotta sokeri ei pala pohjaan.Sokeri palaa helposti pohjaan. Kuumenemista ja sulamista on seurattava vierestä tarkasti. Hajota sokerimöykyt esimerkiksi puisella paistinlastalla. Pidä sammutusvälineet, eli kansi ja sammutuspeite lähellä. Jos sokeri syttyy palamaan, sammuta kannen tai sammutuspeitteen avulla. Sula sokeri on polttavaa, joten ole varovainen.Kaada kuuma ja juokseva sokerimassa nopeasti kylmään veteen ja nosta heti reikäkauhalla pois. Jos kaadat sokerimassan hitaasti, niin sokeri hajoaa veteen pieniksi paloiksi.Sokerimassa kannattaa kaataa läheltä veden pintaa tasaisesti. Massa voi liian korkealta ja kovaa kaadettaessa tiivistyä jo veden pinnalla. Tällöin palaset ja roiskeet lentävät ympäriinsä.Sulatuksessa käytetyn pannun tai kattilan saat puhdistettua täyttämällä sen kuumalla vedellä. Puhdistukseen käy tavallinen astiaharja.Kaikki sekoituksessa käytetyt välineet kannattaa laittaa kuumaan veteen heti, kun kappale on tulkittu. Valmiista kappaleesta kannattaa ottaa heti valokuva, sillä märkä sokerikappale menettää helposti alkuperäisen muotonsa.Lähteet: IS, Dansukker.fi, Martat