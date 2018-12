Asuminen

Saitko tarpeettomia joululahjoja? Suomalaisten konmarittajien 5 neuvoa tilanteen pelastamiseksi

1. Juhlikaa ensi vuonna ilman lahjoja

2. Kerro, mitä haluat ja mitä et

3. Kierrätä surutta – heti

4. Karsi vanhaa

5. Pidä kierrätyskemut

Tuliko joululahjoja enemmän kuin tarpeeksi? Facebookin Konmari Suomi -ryhmän jäsenet vinkkaavat, miten ei-toivotuista joululahjoista selviää kunnialla – ja miten tavaramäärää voi hillitä.Mikäli joulua juhlitaan tietyllä porukalla, jossa on aina tapana hankkia lahjat kaikille, voi lahjoista sopia etukäteen. Kaikilta säästyy aikaa ja vaivaa, jos ei tarvitse ostaa kalliita lahjoja, joille ei oikeasti ole käyttöä.”Monta vuotta jo ollut ’sopimus’ vanhempien ja sisarusten kesken, että emme osta lahjoja, koska kaikilla on jo kaikkea ja aika usein ne lahjat olisivat vaan turhaa krääsää.”Mikäli läheiset haluavat muistaa lahjoilla, kannattaa jatkossa käyttää hetki lahjalistan pohtimiseen. Olisiko tavaroita, joita oikeasti tarvitsisit tai ostaisit muutenkin? Haluatko säästää rahaa vaikka lomamatkaan tai johonkin isompaan hankintaan? Pyytäisitkö lahjaksi yhteistä aikaa?Toivelistaa miettiessä kannattaa muistaa, että liian tiukkoja vaatimuksia asettamalla saattaa antamisen ilo kadota.”Kerron etukäteen tarkasti, mitä tarvitsemme: koon 110 aamutakki yksivärinen, pojalle luistimet kokoa 28, kahvisuodatin mielellään lasia tai keramiikkaa, vauvalle leikkimatto... Lisäksi olemme toivoneet aineettomia lahjoja, kuten retki Korkeasaareen tai lahjakortti Hoploppiin. Suoraan olen sanonut, että yhtään pyyhettä tai lakanaa ei tarvita eikä alusvaatteita.”Jos toivelista tai lahjasopimus unohtui, ei hätää. Ylimääräiset joululahjat voi kierrättää viemällä ne kirpputorille tai lahjoittamalla jollekin niitä enemmän tarvitsevalle. Tammikuu on tunnetusti parasta aikaa käydä kirpputoreilla, kun ihmiset hankkiutuvat eroon saamistaan joululahjoista.”Jos tulee jotain ihan oikeasti täysin turhaa, mikä ei mitenkään itselle käyttöön tule, se menee myyntiin tai annetaan eteenpäin. En ala hilloamaan jotain omituista turhaketta kaapin perällä vain siksi, että se sieltä kaivetaan esiin, kun lahjan antaja kerran kolmessa vuodessa on tulossa kahvikesteille.””Ajattelen, että epämieluisa lahja on parempi laittaa eteenpäin käyttämättömänä kuin kerran käytettynä. Silloin siitä on enemmän iloa seuraavalle. Arvokkaampia lahjoja joskus myyn ja ostan jotain mieluisampaa tilalle saadulla rahalla. Silloin miellän saaneeni lahjaksi sen ostamani asian.”Kokonaistavaramäärän hillitsemiseksi voi myös karsia jo kotoa löytyvää tavaraa. Itselleen voi luoda ympärivuotisen säännön, että jokaista uutta tavaraa kohden pitää luopua kahdesta vanhasta. Näin tavaramäärä pysyy kohtuullisena ja uusien ostosten ja lahjojen kohdalla tulee myös siivottua samalla.”Saitko uuden kirjan? Heitä pois kaksi vanhaa. Saitko uusia vaatteita? Siivoa vaatekaappisi ja hankkiudu eroon vanhoista vaatteista. Näin saat nauttia uusista lahjoista, mutta kokonaistavaramäärä pysyy hallinnassa.”Joulun jälkeen voi järjestää kavereiden kesken pienet juhlat, joihin jokainen saa tuoda saamansa tarpeettoman joululahjan. Näitä pidetään esimerkiksi opettajien keskuudessa, sillä opettajat tunnetusti hukkuvat lahjoihin lukuvuoden lopussa.”Työpaikan pikkujouluissa ja parissa muussakin paikassa on ollut toivomuksena tuoda mukanaan ’kierrätyslahja’ eli juuri sellainen itselle tarpeeton mutta sisänsä kiva lahja.”