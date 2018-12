Asuminen

Milja, 42, siivoaa 15 neliön asuntonsa 5 minuutissa – näin se onnistuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

120 neliöstä 15 neliöön

5–10 minuuttia päivittäiseen järjestelyyn ja tiskaamiseen

10 minuuttia viikoittaiseen vessan puhdistamiseen

Eläminen saa näkyä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Kukaan ei kuole, jos koti ei näytä sisustuslehden keskiaukeamalta”

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/sanomalehtitemppu-laiskan-siivoojan-takuuvarma-niksi-joka-helpottaa