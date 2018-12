Sari keksi kikan, jolla hellan saa puhtaaksi hujauksessa: ”Miksi ihmeessä en ole tätä ennen koittanut?”

Kokeile myös etikkaa

Sari kannustaa muitakin kokeilemaan ekologisia siivousaineita.



Konmari-filosofiaan ja hitaampaan elämäntapaan kannustava Sari uskoo, että ekologiset siivousaineet ovat palvelus sekä terveydelle että luonnolle.



Eikä sekään haittaa, että siivousaine voi löytyä omasta ruokakaapista. Tämä säästää selvää rahaa.



Sarin suosikki ekologisista siivousaineista on etikka, jota hän käyttää pyykin huuhteluaineena, tiskipöydän kiillottamisessa ja apuna ikkunanpesussa.



Moni vierastaa etikan käyttöä pyykätessä, mutta Sari suosittelee heittämään ennakkoluulot romukoppaan.



– Etikan haju ei tartu vaatteisiin. Se lähtee pois, kun pyykki kuivuu.



Ikkunanpesussa etikka on oiva apulainen, jos haluaa kiiltävät ikkunat.



– Seos on yksinkertainen. Vesi-astianpesuaineseokseen lisää hieman etikkaa.