Asuminen

Näin sinäkin saat joulukukkasi kestämään mahdollisimman pitkään – asiantuntija neuvoo

Eri kukille erilaista hoitoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä jouluruusu?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulukukkien uusiokäyttö

http://puutarha.net/kasvikortisto/