Asuminen

Siivoatko kuten kaikki muutkin suomalaiset? Nämä työt tehdään vaikka väkisin – ja nämä jäävät muiltakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useimmiten tartutaan imuriin





Rasvasuodatin unohtuu usein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy