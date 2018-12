Asuminen

Näin saat joulukuusen kestämään kauniina jopa kuukauden – ilmankostutin + 6 muuta keinoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Erikoislajike voi olla fiksu valinta

2. Tasaisen tummanvihreä kuusi on terve

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Mitä painavampi, sen parempi

Miten kuusen loistokautta voi pidentää?