Asuminen

Tältä näyttää minimalistin joulukoti – Miia Salmi aloitti joulusisustuksen rakentamisen jo marraskuussa





Sohvan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salmi













Maljakossa