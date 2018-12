Marika aloittaa joulusisustamisen jo lokakuussa – tämän vuoden ”tonttuovi” on minipuutarha kynttilälyhdyssä

Asuminen

Marika Mäki-Haapoja on pienestä pitäen ahminut tilojen tunnelmaa silmillään. Pitkäaikainen haave urasta sisustamisen parissa toteutui kuitenkin vasta myöhemmin aikuisiällä, kun 46-vuotias neljän lapsen äiti rohkeni vaihtaa alaa muutama vuosi sitten.Aiemmin myyntisihteerinä työskennellyt Mäki-Haapoja on nyt aloittamassa taivaltaan yrittäjänä ja sisustussuunnittelijana. Työn ohessa hän kirjoittaa sisustusaiheista blogia sekä valvoo modernien joulusisustajien Facebook-ryhmää.– Minua on aina kiinnostanut nähdä, miten ihmiset elävät. Haluan uuden ammattini myötä auttaa muita löytämään toimivia ja esteettisiä kokonaisuuksia.Sisustusalan uusi ammattilainen rakastaa luonnonmateriaaleja, luonnonläheistä värimaailmaa sekä oivaltavia ratkaisuja ja mielenkiintoisia yksityiskohtia.– Seuraan aikaani ja toki uudet virtaukset tarttuvat myös minuun. Joskus olin sisustuksen suhteen minimalistisempi, mutta nyt tyyliini on tullut enemmän runsautta.tunnustaa olevansa viimeisen päälle jouluihminen. Joulun ensi merkit alkavat näkyä sisustajan kodissa jo lokakuussa, jolloin ensimmäiset jouluvalot ilmestyvät ikkunaan.Mitä lähemmäksi joulua mennään, sitä enemmän ilmassa on juhlan tuntua.– Joulu näkyy meillä aitona kuusena, aitoina havukoristeina, kukkasina ja kynttilöinä. Viime jouluna tuli tonttuovi, nyt tein lyhtyyn minitalvipuutarhan. Tyynynpäälliset vaihdetaan, mutta verhoja en ikinä vaihda jouluisiksi.Kuusi saa ainakin yhden uuden koristeen joka joulu.Mäki-Haapoja kertoo seuraavansa ahkerasti alan uusia trendejä. Tänä talvena hän on huomannut, että punainen väri on tekemässä paluuta suomalaiseen joulusisustuksessa. Trendejä tärkeämpää on kuitenkin oma tyyli.– Sisustamisen ei tarvitse olla aina niin vakavaa. Tykkään että kodissa näkyy persoona ja siellä on hyvä olla.