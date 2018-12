Asuminen

Näin liian kuiva sisäilma tekee hallaa asunnollesi – tiedätkö mikä on kotisi suositeltu ilmankosteus?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuiva sisäilma voi aiheuttaa monia oireita

Ilmankosteutta ja lämpötilaa säädetään huone kerrallaan