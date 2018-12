Asuminen

Aloita joulusiivous jo nyt! Tästä kannattaa aloittaa – tehtävälistat rennolle ja tarkalle tyypille





Rento joulusiivous

1. Mieti, mihin panostat

2. Laita tavarat paikoilleen ja pyyhi pölyt

3. Imuroi ja pyyhi

4. Rasvatahrat veks

Joulusiivous tarkalle tyypille

1. Aloita saunasta





2. Etene keittiöön

3. Muista kylpyhuone

4. Tamppaa, imuroi ja pyyhi

5. Pyyhi pölyt myös ikkunoista