Asuminen

Varo yleisintä virhettä saunaa siivotessa – Marttojen viiden askeleen siivousrutiinilla onnistut

Muista kuivatus





Siivoa sauna näin

1. Tarkista kivien kunto

2. Imuroi tai poista lattioilta ja lauteilta pölyt ja irtoroskat

3. Kastele puupinnat lämpimällä vedellä, jotta puun huokoset aukeavat

4. Pese lattiat

5. Tuuleta tilat raikkaaksi