Kaisa, 33, rakentaa joulua koko vuoden – tältä näyttää hänen alle 100 euroa maksanut kiistelty joulusisustuksensa

Asuminen

Kaisa, 33, rakentaa joulua koko vuoden – tältä näyttää hänen alle 100 euroa maksanut kiistelty joulusisustukse

Kiistelty jouluväri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tältä Kaisan olohuoneessa näyttää:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkan euron jouluttaja

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/vantaalainen-kaisa-33-valmistelee-joulunsa-aina-vuoden-etuajassa-kiistelty

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/ensitreffit-heikille-joulu-vieras-ja-ristiriitainen-juhla-tana

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/jenna-sai-petra-puolisoltaan-kasittamattoman-upean

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/helppo-imurikikka-mullisti-kodin-siivouksen-sepelikasat-olohuoneessa-ovat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ruoka/kati-leipoi-lumihiutaleen-muotoisia-joulutorttuja-joista-tuli-hitti-sitten-someraivo