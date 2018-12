Taru Jussila tekee etätöitä mökiltä – Helsingissä hän asuu kaksiossa, mutta Villa Tarula Keuruulla on unelmien täyttymys

Asuminen

Taru Jussila tekee etätöitä mökiltä – Helsingissä hän asuu kaksiossa, mutta Villa Tarula Keuruulla on unelmien









Sielunmaisemani on ollut aina täällä Keurusselällä.”









Mieluisassa miljöössä työtkin sujuvat

Helsingissä riittää kaksio

Etäpäivät sopivat erinomaisesti esimerkiksi pyykkikoneen pyörittämiseentyön ohessa.”









Terassia ja laituria riittää