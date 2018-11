Asuminen

4 siirrettävää pikkukotia, joissa on todelliset tehoneliöt – näinkin näppärästi Suomessa voi asua

Mantelinmuotoisessa Luomukodissa on 13 neliötä

Talo, jonka kokoa voi kasvattaa myöhemmin





Liikuteltava huvila sopii eri elämänvaiheisiin





Koti, joka vapauttaa aikaa muuhun