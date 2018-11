Asuminen

Karita irtisanoi itsensä ja asuntonsa Hyvinkäällä – elämä Teneriffalla näytti kuitenkin pian nurjan puolensa

32, päätti reilu vuosi sitten toteuttaa lapsuutensa unelman.– Olen aina halunnut muuttaa Teneriffalle. Vietimme siellä joulut siihen asti, kun olin teini-ikäinen. Olen ollut siellä työharjoittelussakin. Asia kuitenkin unohtui vuosiksi.Teneriffan ihanuus muistui mieleen yhteisellä reissulla äidin kanssa viime vuonna.– Lähdimme Teneriffalle, jossa kumpikaan ei ollut käynyt yli kymmeneen vuoteen. Siellä päätin, että nyt muutan!Päätöksestä toteutukseen meni vuosi. Sinä aikana Karita teki töitä, säästi rahaa ja viimein irtisanoi itsensä ja vuokra-asuntonsa Hyvinkäällä. Teneriffalle hän tupsahti maaliskuun alussa ja piti aiemmasta työstä kertyneet kaksi kuukautta lomaa.– Aloin etsiä töitä touko-kesäkuusta lähtien. Siinä vaiheessa Suomi-kausi oli jo loppunut, eikä saarelta tuntunut löytyvän järkevää työtä, Karita kertoo.Töitä olisi löytynyt vaatekaupasta, josta 30 tunnin viikkotyöajalla palkka olisi ollut noin 600 euroa kuukaudessa – eli Karitan yksiön vuokran verran. Hän olisi saanut töitä kiinteistönvälittäjänä, mutta koska oli tehnyt sitä jo kymmenen vuotta, hän ei ollut kiinnostunut.– Kyllä siinä alkoi pieni paniikki iskeä, sillä olin vienyt CV:n jo moneen paikkaan enkä halunnut kaikkia säästöjänikään tuhlata. Tuntui uskomattomalta, että eikö koko saarelta löydy järkevää työtä hyvää englantia puhuvalle, hieman espanjaa ja ruotsiakin osaavalle ahkeralle suomalaiselle, Karita kuvailee.Tjäreborg haki kesällä matkaoppaita, ja Karita otti sinne yhteyttä.– He kysyivät, että koska olisin valmis lähtemään. Viikon päästä olin jo matkalla Kreikkaan Thassokselle, Karita kuvailee heinäkuista nopeaa muutosta.Kreikan-kesän jälkeen Karitalle oli luvattu opaspaikka seuraavaksi Teneriffalle.– Kävi kuitenkin niin, että tälle kaudelle ei yllättäen tarvittukaan niin monta opasta. Olin Teneriffalle palkatuista oppaista viimeisiä, ja puoltatoista viikkoa ennen lähtöä kävi ilmi, että en pääsekään sinne. Otin vastaan tarjotun opaspaikan Gran Canarialta.Nyt Karita on ollut Teneriffan naapurisaarella oppaana reilun kuukauden.– Saaret ovat hieman samankaltaiset, mutta Teneriffa on minulle kotoisampi paikka. Näyttäisi, että Gran Canarialla on enemmän suomalaisia juttuja, kuten suomalaisia ravintoloita, ja täältä saa ostettua esimerkiksi Fazerin sinistä, Karita tuumaa.työtä joulukuun alussa. Matkaoppaan hektinen työtahti ja noin 12 tunnin työpäivät eivät ole tuntuneet hänestä täysin omilta, ja jatkossa hän työskentelee asiakaspalvelussa Aurinkomatkojen contact centerillä.– Opas on töissä melkeinpä aamusta iltaan. Itse halusin hieman vapaa-aikaakin. Uusikin työ on tosin Gran Canarialla, Karita naurahtaa.Molempien työnantajien sopimuksiin kuuluu asuntoetu, joten Karita on säästynyt nyt asunnon etsimiseltä.– Teneriffalla kävi hyvä tuuri, että sain yksiön. Siellä ei ole juuri vuokra-asuntoja ja ne vähät ovat kalliita. Moni asuukin kimppakämpässä.Kokemistaan mutkista huolimatta Karita on tyytyväinen siihen, että lähti Espanjaan.– On ihana asua lämpimässä! Matkaoppaan työkin on kivaa, ja siinä pääsee näkemään kaikenlaista. Jos siinä olisi lyhyemmät työtunnit, sitä olisi mukavakin tehdä, Karita näkee.Näillä näkymin hän uskoo jäävänsä Espanjaan. Hänellä on jo hankittuna NIE-tunnus, ja espanjalaista sosiaaliturvatunnusta on haettu.– Ehkä joskus tulen takaisin Suomeen, mutta vielä ei tunnu siltä. Nyt kun pystyy soittamaan videopuheluita äidille, iskälle ja kavereille, ei ole maata kaatavaa olla eri puolilla Eurooppaa, Karita toteaa.– Eiköhän tämä tasaannu pikkuhiljaa. Ja kyllä se Teneriffa on minulla silti vielä tähtäimessä – ainakin jossain vaiheessa.