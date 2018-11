Asuminen

Mustia pilkkuja näkyy kaakeleiden välissä – mitä ne kertovat kylpyhuoneestasi?

Siivoushanskat käteen!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2 vinkkiä kaakelisaumojen säännölliseen siivoamiseen:

Kokeile emäksistä pesuainetta. Se sopii tummien saumojen peruspuhdistukseen.

Luonnonmukaisten siivousaineiden nimeen vannova voi käyttää apuna ruokasoodaa ja hammasharjaa. Sekoita ruokasoodaa veteen, kunnes seos on vähän liimamaista ja paksuhkoa. Levitä tahnaa puhdistettavalle alueelle ja hankaa hammasharjalla. Hankaaminen on työlästä, mutta lopputulos palkitsee.