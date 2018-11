Katja löysi kirpparilta kivan valaisimen hintaan 7 € – vasta myöhemmin selvisi, että käsissä on todellinen lottopotti

Asuminen

Katja löysi kirpparilta kivan valaisimen hintaan 7 € – vasta myöhemmin selvisi, että käsissä on todellinen lot





Harrastus on kuin aarteenetsintää

Kirppisvalaisin paljastui Tynelliksi





Näin Wirkkalan lasiesineelle kävi