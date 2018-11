Asuminen

Asutko sinäkin liian lämpimässä asunnossa? Asiantuntija kertoo, mikä on sopiva sisälämpötila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

21 astetta on hyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvää säästöä





Moni asia vaikuttaa mitattuun lämpötilaan

Ihminen on sopeutuvainen