Asuminen

Sanna osti uuden pesukoneen – arkipäiväinen hankinta ajoi velkakierteeseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuusikymppisenä velattomaksi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyo-ja-raha/vankilassakin-istunut-johanna-ponnisti-nelikymppisena-toimeentulotuelta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyo-ja-raha/oletko-ylivelkaantumassa-18-herattavaa-merkkia

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/minna-tyossakayva-perheenaiti-jolla-ei-ole-varaa-edes

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/kuusi-suomi-julkkista-kertoo-kuinka-selatti-rahavaikeudet

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/loysin-syyn-siihen-miksi-olen-persaukinen-eika-silla-ole