Minna puhdisti uskomattoman likaisen rasvasuodattimen Remontti-Reiskan kikalla: ”En olisi uskonut sen puhdistuvan millään”

Asuminen

Minna puhdisti uskomattoman likaisen rasvasuodattimen Remontti-Reiskan kikalla: ”En olisi uskonut sen puhdistu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yksinkertaiset ohjeet rasvasuodattimen putsaukseen





Asettele rasvasuodatin tiskialtaaseen, jossa on kuumaa vettä ja astianpesuainetta. Anna rasvasuodattimen liota jonkin aikaa, jotta rasva sulaa. Kokeile toimivaa kikkaa: kaada altaaseen kattilallinen kiehuvaa vettä. Mitä kuumempaa vesi on, sitä nopeammin rasva liukenee. Putsaa rasva astiaharjaa apuna käyttämällä. Huuhtele ja kuivaa ennen takaisin laittamista.